Ukrayna ve ABD Arasındaki Mineraller Anlaşması Üzerine Teknik İstişareler Başlıyor

Avrupa ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Olha Stefanişina, ABD ile Ukrayna arasında mineraller anlaşmasıyla ilgili teknik istişarelerin Cuma günü Washington'da başlayacağını açıkladı.

ABD ile Ukrayna arasında gerginliğe neden olan mineraller anlaşmasında süreç yeniden başlıyor. Avrupa ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Olha Stefanişina, ABD ile Ukrayna arasında mineraller anlaşmasıyla ilgili teknik istişarelerin Cuma günü Washington'da başlayacağını açıkladı. İstişarelerin Kiev'in diğer mali taahhütleriyle çelişmeyeceğini belirten Stefanişina, Ukrayna'nın tutumunu yineleyerek, muhtemel bir anlaşmanın Avrupa Birliği veya Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) gelen yardımlarla ilgili taahhütlerle çelişmeyeceğini vurguladı. Stefanişina, "Ukrayna ile mevcut taahhütleri ve yükümlülüklerini, finansal olanlar da dahil, zayıflatacak şekilde hiçbir şey müzakere edilemez. Bu, hiçbir müzakere formatına tabi olmayan bir şeydir" dedi.

"Ekipler, müzakereler için tarih, yer ve müzakere ekibi üzerinde görüşüyor"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz geçtiğimiz ay mineraller anlaşmasına yönelik yaptığı açıklamada, "Ekipler, müzakereler için tarih, yer ve müzakere ekibi üzerinde görüşüyor. Daha sonra Ruslara götüreceğimiz ve o tarafı da test edeceğimiz güven arttırıcı önlemleri ele alıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Trump ile Zelenskiy arasında gerginlik yaşanmıştı

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy 28 Şubat tarihinde Beyaz Saray'da bir araya gelmişti. Trump Oval Ofis'teki görüşmede, "Bugün mineral anlaşmasını imzalayacağız. Çok adil bir anlaşmamız var. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük bir taahhüdüdür. Nadir toprakları alıp yapay zeka ve askeri silahlar da dahil olmak üzere yaptığımız her şey için kullanacağız" demişti. Görüşmede Zelenskiy'nin mineral anlaşmasına ilişkin tereddütlerini belirtmesi ve Rusya ile anlaşmaya sıcak bakmaması üzerine iki lider arasında gerginlik çıkmıştı. Zelenskiy, anlaşmayı imzalamadan Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.

"Zelenskiy, barış için hazır olduğunda geri gelebilir"

Trump olaylı toplantının ardından, "Bugün Beyaz Saray'da çok anlamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Böyle bir ateş ve baskı altında konuşulmadan asla anlaşılamayacak çok şey öğrenildi. Duygularla ortaya çıkan şeyler şaşırtıcı ve Başkan Zelenskiy'nin ABD'nin dahil olması halinde barışa hazır olmadığını tespit ettim. Ben avantaj istemiyorum, barış istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin değerli Oval Ofisi'ne saygısızlık etti. Barış için hazır olduğunda geri gelebilir" açıklamasını yapmıştı. - KİEV