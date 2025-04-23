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Ukrayna, ABD'nin Kırım Teklifine Cevap Verdi: 'Müzakereye Hazırız'

Ukrayna, ABD'nin Kırım Teklifine Cevap Verdi: 'Müzakereye Hazırız'
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Ukrayna Ekonomi Bakanı Yulia Svyrydenko, ABD'nin Kırım'ı Rus toprağı olarak kabul etme teklifine yanıt vererek, ülkesinin teslim olmaya değil, müzakereye hazır olduğunu açıkladı. Svyrydenko, halkının dondurulmuş çatışmayı kabul etmeyeceğini belirtti.

Ukrayna Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Yulia Svyrydenko, ABD'nin Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ın Rus toprağı olarak kabul edilmesi maddesini de içeren Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesine yönelik teklifine ilişkin, "Ukrayna teslim olmaya değil, müzakereye hazır" dedi.

Ukrayna Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Yulia Svyrydenko, ABD tarafından Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesine yönelik teklifinin detaylarının açıklanmasının ardından açıklama yaptı. Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ın Rus toprağı olarak kabul edilmesini içeren ABD'nin önerisine değinen Svyrydenko, "Ukrayna teslim olmaya değil, müzakereye hazır. Rusya'ya yeniden toparlanmak ve daha güçlü geri dönmek için ihtiyaç duyduğu desteği veren bir anlaşma olmayacak" dedi.

"Halkımız barış kisvesi altına gizlenmiş dondurulmuş bir çatışmayı kabul etmeyecek" diyen Svyrydenko, havada, karada ve denizde tam bir ateşkesin gerekli ilk adım olduğunu kaydetti.

ABD'den "Kırım'ı Rus toprağı olarak kabul edin" teklifi

ABD, geçtiğimiz hafta Paris'te gerçekleştirilen bir toplantıda Rusya- Ukrayna savaşını sona erdirmek için Ukraynalı yetkililere resmi bir teklif sunmuştu. Washington Post'ta yer alan haberde, teklifin Kırım'ın Rus toprağı olarak tanınması ve Moskova'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasını içeren maddelerden oluştuğu kaydedilmişti. Haberde bunun karşılığında ise Rusya'nın çatışmaları durduracağı ve savaşın cephe hatlarında sona ermesini kabul edeceği aktarılmıştı.

Ukrayna teklifin bazı kısımlarını onayladı

Müzakerelere yakın açıklanmayan isimlere dayandırılarak hazırlanan haberde, ABD'nin önerisinin Ukrayna'nın Avrupalı müttefiklerinde de endişeye neden olduğu bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in danışmanı, Kiev yönetiminin ABD'nin önerisinin bazı kısımlarını kabul ettiğini ancak diğer kısımlarının tartışmalı olduğunu doğruladı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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