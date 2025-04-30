Ukrayna, ABD ile Değerli Madenler Anlaşması'nı İmzalamaya Hazırlanıyor

Ukrayna hükümetine yakın bir kaynak, ABD ile Değerli Madenler Anlaşması'nın ilerleyen saatlerde imzalanabileceğini ifade ederek, Ukrayna Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Yulia Svyrydenko'nun anlaşmayı imzalamak üzere ABD'ye gittiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ABD ile Değerli Madenler Anlaşması imzalamak amacıyla ABD'ye gerçekleştirdiği ziyaretin ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra Başkan Yardımcısı James David Vance'in de katıldığı Oval Ofis'teki görüşmenin kaosa dönüşmesi sonrası yarıda kesilmesiyle başlayan bilinmezlikte sona geldiği iddia edildi. Ukrayna hükümetine yakın bir kaynak, anlaşmanın bugün imzalanabileceğini iddia etti. Adı açıklanmayan kaynak, Ukrayna'nın Değerli Madenler Anlaşması'nı imzalamaya hazır olduğunu ifade ederek, Ukrayna Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Yulia Svyrydenko'nun bugün ilerleyen saatlerde anlaşmayı imzalamak üzere ABD'ye gittiğini ifade ederek, "Anlaşma, Kiev saatine göre akşam saatlerinde imzalanabilir" dedi.

ABD ve Ukrayna arasında, Ukrayna'daki maden kaynaklarının geliştirilmesine ilişkin ilk adım olarak 18 Nisan'da yayınlanan bir mutabakat zaptı imzalanmıştı. Memorandumda, tarafların 26 Nisan'a kadar görüşmeleri tamamlamayı ve anlaşmayı mümkün olan en kısa sürede imzalamayı hedefledikleri belirtilmişti. - KİEV