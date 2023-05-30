Uganda'da eş cinsel ilişkiye ceza öngören yasa tasarısı onaylandı

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni tarafından onaylanan yasa tasarısı, eş cinsel ilişkiye giren ya da eş cinsel ilişki yoluyla hastalık bulaştıranları cezalandırıyor. Tasarı, eş cinsel ilişkiye girmek ya da teşvik etmek gibi eylemleri suç kabul ediyor. Yasada, reşit olmayanlarla eş cinsel ilişkiye girerek HIV ve AIDS buluşturanların ölüm cezasına çarptırılması öngörülürken, eş cinsellik eylemlerine karışanlar ömür boyu hapisle cezalandırılabilecek. Tasarıya ABD, AB, BM ve insan hakları grupları tepki gösterdi.

Uganda'da eş cinsel ilişkiye giren ya da eş cinsel ilişki yoluyla hastalık bulaştıranların cezalandırılmasını amaçlayan yasa tasarısı onaylandı.

Uganda basınında yer alan habere göre Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, bazı Batılı ülkelerden gelen tepkilere ve yaptırım açıklamalarına rağmen eş cinsel ilişkiye giren ya da bu yolla salgın hastalıkların yayılmasına neden olan kişilerin cezalandırılmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

Yasa ile ilgili yazılı açıklama yapan Uganda Meclis Başkanı Anita Among, "Halkımızın kaygılarını dikkate aldık ve ailemizi koruyan bir yasa çıkardık. Kültürümüzü ve değerlerimizi savunmak için güçlü durduk." ifadesini kullandı.

Eş cinsel olmaya ceza öngörmeyen yasa, eş cinsel ilişkiye girmek ya da eş cinselliği teşvik etmek gibi eylemleri suç kabul ediyor.

Yasada, reşit olmayanlarla eş cinsel ilişkiye girerek İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (HIV) ve Edinilmiş Bağışıklık Yetersizliği Sendromu (AIDS) buluşturanların ölüm cezasına çarptırılması öngörülürken "eş cinsellik eylemlerine karışmak" ömür boyu hapisle cezalandırılabilecek.

Öte yandan, eş cinselliği teşvik edenlere 20 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Eş cinselliği teşvik eden kurumlar da 10 yıllık yasakla karşı karşıya kalabilir.

Uganda'da eş cinsellik yasası

Uganda'da ilk olarak 2014'te eş cinselliği suç kapsamına alan yasa gündeme gelmiş ancak Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.

22 Mart'ta tekrar meclis gündemine gelen yasa, 389 milletvekilinin 387'sinin onayıyla geçmişti.

Uganda'daki eş cinsellik yasasına ABD, Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Bankası gibi birçok ülke ve uluslararası kuruluşla insan hakları grupları ve LGBT örgütleri tepki göstermişti.

Tasarıyı imzalayan Museveni ise eş cinselliği "normalden sapma" olarak nitelendirmiş ve milletvekillerini "emperyalist" baskıya karışı direnmeye çağırmıştı.