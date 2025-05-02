TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı ziyaret eden Zeybekçi'den dikkat çeken sözler

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, dernek genel kurulundaki konuşmalarının ardından soruşturma başlatılmıştı. Turan ve Aras soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ardından yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise yeni bir gelişme yaşanmış ve AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı ziyaret etmişti.

"YURT DIŞI YASAĞI DOĞRU DEĞİL, GÖZALTI GÖRÜNTÜLERİ DE HOŞ DEĞİL"

Ziyaretin ardından açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi gözaltı şeklini ve yurt dışı çıkış yasağını eleştirerek şöyle konuştu: "İş dünyası temsilcisine yurt dışı yasağı doğru değil. Mahkemeye karışamayız ama tablo üzdü. Gözaltı görüntüleri de hoş değildi. AK Parti olarak kimseyle küs olmayız, olamayız"

NE OLMUŞTU?

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras hakkında, 13 Şubat'taki Dernek Genel Kurulu toplantısındaki konuşmaları nedeniyle 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla resen soruşturma başlatıldı.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Aras hakkında 'Zincirleme şekilde yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Turan ve Aras 20 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.