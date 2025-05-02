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TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı ziyaret eden Zeybekçi'den dikkat çeken sözler

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı ziyaret eden Zeybekçi'den dikkat çeken sözler
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, önceki gün TÜSİAD'ı ziyaret etti. Haklarındaki soruşturma nedeniyle yurt dışı yasağıyla serbest kalan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'la görüşen Zeybekci, ziyaretine ilişkin olarak, "İş dünyası temsilcisine yurt dışı yasağı doğru değil. Mahkemeye karışamayız ama tablo üzdü. Gözaltı görüntüleri de hoş değildi" dedi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, dernek genel kurulundaki konuşmalarının ardından soruşturma başlatılmıştı. Turan ve Aras soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ardından yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise yeni bir gelişme yaşanmış ve AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı ziyaret etmişti.

"YURT DIŞI YASAĞI DOĞRU DEĞİL, GÖZALTI GÖRÜNTÜLERİ DE HOŞ DEĞİL"

Ziyaretin ardından açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi gözaltı şeklini ve yurt dışı çıkış yasağını eleştirerek şöyle konuştu: "İş dünyası temsilcisine yurt dışı yasağı doğru değil. Mahkemeye karışamayız ama tablo üzdü. Gözaltı görüntüleri de hoş değildi. AK Parti olarak kimseyle küs olmayız, olamayız"

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı ziyaret eden Zeybekçi'den dikkat çeken sözler

NE OLMUŞTU?

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras hakkında, 13 Şubat'taki Dernek Genel Kurulu toplantısındaki konuşmaları nedeniyle 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla resen soruşturma başlatıldı.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Aras hakkında 'Zincirleme şekilde yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Turan ve Aras 20 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıalbatros :

mahkemeye karışmayız demiş... günün en kısa fıkrası :)))

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Haber YorumlarıErol Birol :

Mahkemeye karışamayız da ne demek sizin karışmadığınız yer varmı? Bir gün gelicek ve sizinde bozduğunuz bu Adalete ihtiyacınız olucaktır o zaman vay halinize.

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Fetö öldü diyorlar Öğretileri aramızda geziyor Ülke yangın yeri Büyük Ortadoğu Projesi eş başkanı görevimi yerine getiriyor

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Haber YorumlarıHodemmi 042:

tusiat npyi anca faizzsiz kredileri çekip devlete kafa tutuyolar yok o eski Türkiye herkes devletine milletine saygılı olacak okadar

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Haber Yorumlarıgltsry GALATASARAY:

Yine döner dolaşır suçlu Polis olur

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Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

mahkemelere karisamayiz mi dedi o :))))

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Haber Yorumlarıkorsan71:

çorba ver kaldırayım yasağını demiştir

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