TÜRKPA Üyesi Ülkeler İş Gücü Göçü Konusunu Ele Aldı

Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Eğitim, Kültür, Sosyal ve İnsani Meseleler Komisyonu 11. Toplantısı, Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneşi Üyesi Ulan Bakasov başkanlığında, TBMM'de gerçekleştirildi.

Toplantıda, TÜRKPA üyesi ülkeler arasında iş gücü göçü için şartların kolaylaştırılması ve ulusal mevzuatların yakınlaştırılması konusu ele alındı.

TÜRKPA Eğitim, Kültür, Sosyal ve İnsani Meseleler Komisyonu Başkanı Bakasov, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, göçmenler ve aileleri için koşulların iyileştirilmesi gerektiğini belirterek, TÜRKPA'ya üye ülkeler arasında iş gücü koşullarının hafifletilmesinin, bölgedeki ekonomik, sosyal ve kültürel bağların gelişmesinde önemli rol oynadığını ifade etti.

Vize rejiminin basitleştirilmesi ve göçmenlerin çalışma haklarının korunmasının ortak ülkeler arasındaki güvenin güçlendirilmesine ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunduğunu anlatan Bakasov, "Aynı zamanda bilgi, deneyim ve teknoloji alışverişiyle bölgedeki ekonomik büyüme ve refah için de uygun koşullar yaratır. Bu koşullar nedeniyle toplantının konusu TÜRKPA üyesi ülkeler arasında iş gücü göçü koşullarını kolaylaştıracak tedbirlerin ve devlet desteğinin tartışılmasıdır." dedi.

Bugünkü toplantıda ülkelerin durumuna ilişkin bir raporu dinleyeceklerini ve tavsiyeler alacaklarını bildiren Bakasov, iş gücü piyasasının gereklerine uygun olarak personelin yetiştirilmesine ilişkin model kanun taslağını da ele alacaklarını açıkladı.

"Her şeyimiz bu aileyi ilgilendiriyor ve her şeyimiz bu ailede çözülüyor"

Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclis Üyesi Nizami Caferov ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin toplantılara katılmasını mutlulukla karşıladıklarını belirterek, Azerbaycan Cumhuriyeti Meclisi ile KKTC Meclisi arasında dostluk grubu oluşturduklarını anlattı. Caferov, bugün Azerbaycan milletvekillerinin birçoğunun da KKTC'de bulunduğunu söyledi.

Azerbaycan toprak bütünlüğünün Türk dünyasını da ilgilendirdiğini kaydeden Caferov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yakın zamanda söylediği "Türk dünyası bizim ailemizdir" sözünü hatırlattı. Caferov, "Her şeyimiz bu aileyi ilgilendiriyor ve her şeyimiz bu ailede çözülüyor. Bu aslında Azerbaycan ile Türk dünyasının ilişkisinin ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Üyesi Janarbek Aşimjanov da uluslararası parlamenterler arası işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla TÜRKPA'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi'nin gözlemci statüsüne alınması yönünde çalışmaların yoğunlaştırılmasını talep etti.

"Türkiye deneyimi, TÜRKPA üyesi ülkeler arasındaki iş gücü göçüyle ilgili katkı yapacak"

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek ise Türk ülkelerinin bir binanın tuğlaları gibi olması gerektiğini vurgulayarak, "Birinin derdi diğerinin derdi olmalı. Bu konuda son yıllarda epey bir mesafe aldık." diye konuştu. Duygu birliği, hareket birliği ve hedef birliğini de Türk devletleri olarak oluşturmaları gerektiğini kaydeden Akyürek, TÜRKPA'nın yaptığı çalışmaların buna vesile olmasını diledi.

Akyürek, gerek 1. Dünya Savaşı gerek Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ciddi bir göç alması ve yurtdışına yabancı işçi statüsünde giden Türk vatandaşları sebebiyle Türkiye'nin bu konuda tecrübeli bir ülke olduğunu hatırlattı.

Türkiye deneyiminin, TÜRKPA üyesi ülkeler arasındaki iş gücü göçüyle ilgili katkı yapacağını kaydeden Akyürek, toplantıda Türkiye'nin uygulamaları ve karşılaşılan sorunlarla ilgili iki ayrı sunum yapacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzmanlarına ve konuyla ilgili model kanunları hazırlayan parlamento uzmanlarına teşekkür etti.

Son zamanlarda "yabancı düşmanlığı" gibi iş gücü göçünün olumsuz yanlarının da ortaya çıktığını anlatan Akyürek, "Türk dünyası olarak yaşadığımız bu tecrübelerden faydalanarak bu ve benzeri olayların önüne geçebilmeli, aynı acıların yaşanmaması için de ortak olarak çaba göstermeliyiz." ifadesini kullandı.

İş gücü göçü olgusunun, kültürel alışverişin bir aracı haline getirebileceğini belirten Akyürek, var olan mevzuatların yakınlaştırılması ve eksik alanlarda düzenlemeler yapılması gerektiğini vurguladı.

Akyürek, daha kapsayıcı uygulamalarla, bilgi ve deneyim paylaşımıyla bütün zorlukların altından kalkılabileceğini dile getirdi.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da adil iş gücü göçünün sadece ekonomik değil aynı zamanda adaleti ve eşitliği sağlayan dünya vizyonunun bir parçası olduğunu ifade ederek, "Kimse yaşadığı yerin sınırları içinde hapsedilmemeli ve daha iyi bir gelecek arayışında engellenmemelidir." görüşünü paylaştı.

KKTC Meclis Üyesi Emrah Yeşilırmak ise KKTC'nin TÜRKPA gözlemci üyeliğine kabul edilmesinin, ülkesinin Türk dünyasında hak ettiği yeri alması açısından tarihi bir gelişme olduğuna dikkati çekerek, gösterilen bu dayanışma örneği için teşekkür etti.