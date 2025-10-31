Haberler

Türkiye ve Estonya İlişkileri Güçleniyor

Türkiye ve Estonya İlişkileri Güçleniyor
Güncelleme:
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek üzerine önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ve beraberindeki heyetle görüştü.

Oktay, Mecliste gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasında her alanda ilişkilerin geliştirilmesinden ziyadesiyle memnun olacaklarını söyledi.

Tsahkna'nın ziyaretinin oldukça önemli olduğuna dikkati çeken Oktay, "Bizim Baltık Bölgesindeki iyi bir partnerimizsiniz. Özellikle savunma endüstrisindeki ilişkilerimizi daha da güçlendirmeliyiz. Küresel olarak ve bölge güvenliği açısından bunu yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de sağlanan ateşkese işaret eden Oktay, "Ateşkesin ardından Gazze'ye insani yardımın engelsiz olarak ulaştırılması gerekiyor. Türkiye, bölgeye çok önemli miktarda insani yardım gönderiyor. Uluslararası toplum da İsrail'in soykırım faaliyetlerini durdurması için baskı yapmalı." diye konuştu.

Estonya Dışişleri Bakanı Tsahkna ise Türkiye ve Estonya'nın NATO'daki çok güçlü müttefikler olduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki turizm hacmine dikkati çeken Tsahkna, Türkiye ile ilişkilerini ekonomi ve ticaret alanında geliştirmek istediklerinin altını çizdi.

Tsahkna, "Batıya daha az bağımlı kalmak ve Türkiye gibi daha yakın komşularla ilişkileri geliştirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
Haberler.com
