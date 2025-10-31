Türkiye ve Estonya İlişkileri Güçleniyor

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ve beraberindeki heyetle görüştü.

Oktay, Mecliste gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasında her alanda ilişkilerin geliştirilmesinden ziyadesiyle memnun olacaklarını söyledi.

Tsahkna'nın ziyaretinin oldukça önemli olduğuna dikkati çeken Oktay, "Bizim Baltık Bölgesindeki iyi bir partnerimizsiniz. Özellikle savunma endüstrisindeki ilişkilerimizi daha da güçlendirmeliyiz. Küresel olarak ve bölge güvenliği açısından bunu yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de sağlanan ateşkese işaret eden Oktay, "Ateşkesin ardından Gazze'ye insani yardımın engelsiz olarak ulaştırılması gerekiyor. Türkiye, bölgeye çok önemli miktarda insani yardım gönderiyor. Uluslararası toplum da İsrail'in soykırım faaliyetlerini durdurması için baskı yapmalı." diye konuştu.

Estonya Dışişleri Bakanı Tsahkna ise Türkiye ve Estonya'nın NATO'daki çok güçlü müttefikler olduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki turizm hacmine dikkati çeken Tsahkna, Türkiye ile ilişkilerini ekonomi ve ticaret alanında geliştirmek istediklerinin altını çizdi.

Tsahkna, "Batıya daha az bağımlı kalmak ve Türkiye gibi daha yakın komşularla ilişkileri geliştirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.