Türkiye-Sri Lanka Ekonomik ve Teknik İş Birliği Toplantısı Gerçekleştirildi

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye– Sri Lanka Ekonomik ve Teknik İş Birliği Ortak Komitesi 3'üncü Dönem Toplantısı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye–Sri Lanka Ekonomik ve Teknik İş Birliği Ortak Komitesi 3'üncü Dönem Toplantısı'nın açılışını gerçekleştirdik. İki ülke arasındaki iş birliğimizin daha da güçlenmesi; eğitim, ticaret ve ekonomi başta olmak üzere sanayi, ulaştırma, enerji, tarım, çevre, savunma sanayi, teknik yardımlar, sağlık, turizm ve kültürel iş birliği gibi birçok alandaki ikili ilişkilerin derinleşmesine katkı sağlayacaktır. Bu alanlarda atılacak ortak adımların, iki ülke ilişkilerine somut katkılar sunacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.