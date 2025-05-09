Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı

Pakistan, Hindistan'ın Çarşamba günü Pakistan ve Pakistan yönetimindeki Keşmir'e düzenlediği hava saldırılarının ardından harekete geçti. Her ikisi de nükleer silaha sahip olan ülkelerin çatışması dünyada nükleer savaş endişelerinin artmasına neden oldu.

Çatışmanın nedenini ve evileceği boyut Haberler.com'da Sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın programında ele alındı. programa konuk olan Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, Türkiye'nin bu tabloda oynayabileceği role de dikkat çekti.

Sunucu Abdurrahman Yazıcı konuğuna "Türkiye doğrudan ya da dolaylı olarak Hindistan-Pakistan çatışmasına taraf olur mu? sorusunu yöneltti. Prof. Dr. Ülgen ise Türkiye'nin Pakistan ile yakın ilişkiler içerisinde olduğunu ve bu ülke ile çok sayıda savunma anlaşması imzalamış olduğunu hatırlattı. Ülger açıklamasına şöyle devam etti: "Pakistan ile çok yakın ilişki içerisindeyiz. Pakistan bir tarihte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma kararı aldı, daha sonra baskılara dayanamayarak bu kararın uygulanmasını dondurdu. Şu an itibariyle savunma sanayi alanında işbirliği yapıyoruz. Pakistan-Hindistan ihtilafının topyekün bir çatışmaya evrileceği kanaatinde değilim. Velev ki evrildi Türkiye müdahil olarak bu çatışmada Pakistan lehine sahada devreye girecek değil ama diplomatik alanda Pakistan'a güçlü destek verecek. Türkiye fiiliyatta NATO şemsiyesi altında olduğu için aktif bir çatışmaya tam iştirak etmeyecektir.