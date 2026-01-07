Haberler

Türkiye ile Malezya arasında anlaşmalar imzalandı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim huzurunda, iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı'nın ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Malezya Başbakanı Enver İbrahim Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Kurulması hakkındaki ortak bildiriyi imzaladı.

"Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Malezya Yükseköğretim Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliği I. Ortak Komite Toplantısı Tutanağı" Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Malezya adına Malezya Yüksek Öğretim Bakanı Dr. Zambry ABD Kadir tarafından imza altına alındı.

"Türkiye Cumhuriyeti Yatırım ve Finans Ofisi ile Malezya Yatırım Geliştirme Kurumu Arasında Mutabakat Zaptı"na Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ile Malezya adına Malezya Yatırım Geliştirme Kurumu Yürütme Kurulu Başkanı Ybhg. Datuk Sikh Shamsul İbrahim Sikh Abdul Majid imza attı.

"Türkiye İhracat Kredi Bankası ile Malezya İthalat-ihracat Bankası Arasında Mutabakat Zaptı"nı Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ve Türkiye İhracat Kredi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çelik ile Malezya adına Malezya İthalat-İhracat Bankası Başkanı Datuk Nurbayu Kasim Chang imzaladı.

"Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı ve Malezya Uluslararası Stratejik ve Araştırmalar Merkezi Arasında Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"nı Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Genel Koordinatörü Doç. Dr. Nebi Miş ile Malezya adına Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mohd Faiz Abdullah tarafından imza altına alındı.

"Desan Tersaneleri ve Malezya İçişleri Bakanlığı Arasında Bir Adet Çokamaçlı Görev Gemisi Alımına İlişkin Kabul Mektubu"nu DESAN Tersaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Cenk İsmail Kaptanoğlu ile Malezya adına Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Amran Mohamed Zin imzaladı.

"Türkiye Cumhuriyeti Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonu (MCMC) Arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"na Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ile Malezya adına Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonu Başkanı Tan Sri Mohamad Salim Bin Fateh Din imza attı.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz - Politika
