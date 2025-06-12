Türkiye-Endonezya Arasında 48 KAAN Savaş Uçağı İhracatı Anlaşması

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AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Türkiye ile Endonezya arasında 48 milli muharip uçak KAAN'ın üretilerek ihraç edilmesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Anlaşmanın, Türk milleti için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Ak Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Türkiye ile Endonezya arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde 48 milli muharip uçak KAAN'ın Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edilecek olmasına ilişkin, "Bu, önemli bir milattır. 48 KAAN satışı çok önemlidir ve aziz milletimiz bununla gurur duyuyor." dedi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye tarafından milli imkanlarla tasarlanan, geliştirilen ve üretilen milli muharip uçak KAAN'ın Endonezya'ya satışına yönelik anlaşma sağlandığını anımsattı.

Bu kapsamda 48 adet KAAN 5. nesil savaş uçağının Endonezya'ya ihraç edileceğini anlatan Açıkkapı, "Bu, önemli bir milattır. 48 KAAN satışı çok önemlidir ve aziz milletimiz bununla gurur duyuyor." diye konuştu.

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonunun çalışmalarına değinen Açıkkapı, komisyon üyesi milletvekillerinin yarın Bolu, Düzce ve Sakarya'da üretici ve çiftçileri dinleyeceğini kaydetti.

Ak Parti'li Açıkkapı, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Türk Grubu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel'in, Avrupa Birliği Parlamentoları Avrupa İşleri Komisyonları Konferansı kapsamındaki bir oturumda Gazze'deki soykırımı anlattığı sırada mikrofonunun kapatılmasına tepki gösterdi. Açıkkapı, "Avrupa Parlamentosunda ifade özgürlüğünün çiğnenmesine yönelik bu tutumu şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
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