Türkiye Belediyeler Birliği, Avrupa Hareketlilik Haftası için çağrıda bulundu

Türkiye Belediyeler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, belediyelere Avrupa Hareketlilik Haftası'nın 'Şehrini keşfet, gelecek enerjini koru' temasıyla çağrıda bulundu. Yılmaz, belediyelerin ortak yaşadığı problemleri Meclis'e aktaran ve yurt dışı temsiliyetini sağlayan Belediyeler Birliği'nin önemine değindi. Ayrıca, Balıkesir'in yaz sezonunun başarılı geçtiğini ve kültürel etkinliklere önem verdiklerini belirtti.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, belediyelere Avrupa Hareketlilik Haftası'nın "Şehrini keşfet, gelecek enerjini koru" temasıyla çağrıda bulundu.

Yılmaz, Anadolu Yayıncıları Derneğini ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye Belediyeler Birliği'nin köklü bir kuruluş olduğunu anlattı.

Belediyeler Birliği'nin, belediyelerin ortak yaşadığı bütün problemleri Meclis'e aktararak komisyonlar ve uzmanlarla güncellemelerin yapılmasını sağladığını belirten Yılmaz, birliğin belediyeler adına yurt dışı temsiliyetini de sağladığını söyledi.

Yılmaz, "16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla tüm belediyelere, Türkiye Belediyeler Birliği olarak çağrıda bulunuyoruz. Bu seneki hareketlilik temamız 'Şehrini keşfet, gelecek enerjini koru.' Bu tema doğrultusunda ben de bugün Ankara'da, Ankara Kalesi'ni ve kale esnafını ziyaret ettim. Enerji israfında bulunmamak için elektrikli araçlarla ya da yürüyerek şehrinizi geziyorsunuz. Herkesi, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerine bekliyoruz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanlığını yaptığı Balıkesir'in, yaz sezonunun hareketli ve güzel geçtiğini söyleyen Yılmaz, "Pandemi, ekonomik kriz, Balıkesir için yapmak istediğimiz ve planladığımız şeylere engel olmadı. Vaatlerimizden yüzde 88'ini başarmışız." dedi.

Belediye olarak kültürel etkinliklere değer verdiklerini anlatan Yılmaz, şehir kültürü oluşturmak istediklerini belirtti.