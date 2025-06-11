Türkiye, 5. Nesil Savaş Uçağı İhraç Eden Ülkeler Arasına Girdi

Türkiye, 5. Nesil Savaş Uçağı İhraç Eden Ülkeler Arasına Girdi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'ın Endonezya'ya ihracı ile 5. Nesil savaş uçağı ihraç eden sayılı ülkeler arasına girdiğini açıkladı. Bu başarı, Türkiye Yüzyılı vizyonunun önemli bir parçası olarak görülüyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun," Türkiye, 5. Nesil savaş uçağı ihraç eden sayılı ülkeler arasına girmiştir, hamdolsun. Milli Muharip Uçağımız KAAN, dost ve kardeş Endonezya ile imzalanan anlaşma kapsamında ilk ihracat başarısını elde etmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'ın Endonezya'ya ihracıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Altun, Türkiye'nin bu gelişmeyle birlikte 5. Nesil savaş uçağı ihraç eden sayılı ülkeler arasına girdiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliği sayesinde Türkiye, 5. Nesil savaş uçağı ihraç eden sayılı ülkeler arasına girmiştir, hamdolsun.

Milli Muharip Uçağımız KAAN, dost ve kardeş Endonezya ile imzalanan anlaşma kapsamında ilk ihracat başarısını elde etmiştir.

Savunma sanayinde bağımsızlık ve yüksek teknoloji hedeflerimiz doğrultusunda atılan bu büyük adım, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en somut göstergelerinden biridir.

Bu tarihi başarıda emeği geçen tüm kardeşlerimize gönül dolusu şükranlarımızı sunuyoruz." açıklamasını yaptı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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