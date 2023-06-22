Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri Ortak Tatbikat Yaptı

Türk ve Azerbaycan hava kuvvetleri mensuplarının katımıyla Azerbaycan'da yapılan ortak tatbikatta savaş uçaklarıyla manevralar gerçekleştirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Alpan 2023" ismi verilen tatbikat kapsamında savaş uçaklarıyla havalanan pilotlar, kalkış ve iniş görevlerini, pilotaj ve savaş manevralarını yüksek profesyonellikle icra etti. Dün başlayan tatbikatla personelin teorik ve pratik becerilerini geliştirilmesi, birimler arasında etkileşimin ve muharebe kabiliyetinin artırılması amaçlanıyor.