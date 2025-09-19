Haberler

Trump, Yüksek Mahkeme'ye Başvurdu: Fed Üyesi Cook'un Görevden Alınması İçin Talep

Trump, Yüksek Mahkeme'ye Başvurdu: Fed Üyesi Cook'un Görevden Alınması İçin Talep
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un görevden alınmasını engelleyen alt mahkeme kararının Yüksek Mahkeme tarafından askıya alınmasını talep etti. Trump yönetimi, Temyiz Mahkemesi'nin kararına itiraz ederek bu adımı attı.

ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme'den, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden almasını engelleyen alt mahkeme kararının uygulanmasını durdurmasını talep etti.

Trump yönetimi, Temyiz Mahkemesi'nin Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un görevden alınmasını engelleyen alt mahkeme kararının yürütmesini durdurma talebini reddetmesinin ardından Yüksek Mahkeme'ye başvurdu. Başvuruda, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cook'un görevden alınmasını geçici olarak engelleyen alt mahkeme kararının askıya alınmasını talep ettiği aktarıldı.

Dosyayı hazırlayan Başsavcı John Sauer'ın, bunun Trump'ın görevden alma yetkisine yönelik yersiz bir yargısal müdahale teşkil ettiğini belirttiği kaydedildi. Sauer'ın ayrıca, Fed Yönetim Kurulu üyelerinin 'haklı neden' ile görevden alınması konusunda Trump'ın yetkisine engel olunmasının söz konusu olduğuna dikkat çektiği bildirildi.

Trump, 25 Ağustos'ta Cook'u, 'mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu' gerekçesiyle görevden aldığını açıklamıştı. Cook ise görevden alınmayı durdurmak için dava açmış, Washington Bölge Yargıcı Jia Cobb iddiaların görevden alma için yeterli gerekçe oluşturmadığına hükmederek geçici olarak görevden alınmasını engellemişti. Trump yönetimi bu karara itiraz ederek Temyiz Mahkemesi'ne başvurmuş, ancak mahkeme alt mahkeme kararının durdurulması talebini reddetmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
