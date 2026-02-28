Trump, ABD Yüksek Mahkemesi'ni gümrük vergisi kararını gözden geçirmeye çağırdı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Yüksek Mahkemesi'nin gümrük vergilerini iptal eden kararının yıllarca ABD'yi sömüren ülkelere ve şirketlere haksız kazanç sağlayacağına dikkat çekerek, "Bu davanın yeniden görülmesi veya yeniden karara bağlanması mümkün mü?" diye sordu.

ABD Başkanı Donald Trump'tan, ABD Yüksek Mahkemesi'nin gümrük vergilerini iptal eden kararı ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Kendisine ait Truth sosyal medya platformundan bir paylaşım yapan Trump, söz konusu kararın uzun yıllardır ABD'yi sömüren ülkelere ve şirketlere yüz milyarlarca doların iade edilmesi anlamına geleceğini vurguladı. ABD Yüksek Mahkemesi'nin bu gerçeği göz ardı ettiğini belirten Trump,

"On yıllarca bizden faydalanan, hak etmedikleri milyarlarca doları alan ülkelerin ve şirketlerin, bu son derece hayal kırıklığı yaratan karar sonucunda, dünyanın daha önce hiç görmediği türden hak edilmemiş bir 'beklenmedik kazanç' elde etme hakkına sahip olmaları mantıklı değil" değerlendirmesinde bulundu. Bu nedenle ABD Yüksek Mahkemesi'ni gümrük vergileri ile ilgili kararını gözden geçirmeye çağıran Trump, "Bu davanın yeniden görülmesi veya yeniden karara bağlanması mümkün mü?" diye sordu.

Mahkeme, Trump'ın gümrük vergilerini iptal etmişti

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın ulusal acil durumlar için öngörülen bir yasaya dayanarak uygulamaya koyduğu kapsamlı gümrük vergilerini iptal etmişti. Mahkeme kararında, tarifelerin yetki aşımına girdiği vurgulanmıştı.

Trump, karara sert tepki göstermişti. Trump ise, ABD Yüksek Mahkemesi'nin kararına sert tepki göstererek, "Bu son derece büyük bir hayal kırıklığı nedeni ve mahkemenin bazı üyelerinin tutumundan utanıyorum. Ülkemiz için doğru olanı yapma cesareti gösteremedikleri için gerçekten utanıyorum" açıklamasında bulunmuştu. Trump, karara tepki olarak tüm ülkelere yüzde 10 ilave gümrük vergisi öngören yeni başkanlık kararnamesi imzalayarak uygulamayı yürürlüğe koymuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı