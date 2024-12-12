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Trump, Xi Jinping'i Yemin Törenine Davet Etti

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ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, 20 Ocak 2025'teki yemin törenine Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i davet etti. Davetin Trump'ın seçim zaferi sonrasında gönderildiği belirtilirken, Xi'nin daveti kabul edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, başkanlık görevini devralacağı 20 Ocak 2025'teki yemin törenine Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i davet etti.

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminin galibi Donald Trump, görevi devralmaya hazırlanıyor. ABD medyasındaki haberlere göre Trump, başkanlık görevini devralacağı 20 Ocak 2025'te düzenlenecek yemin törenine Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i davet etti. Davetin Trump'ın seçim zaferinden kısa bir süre sonra Kasım ayında gönderildiği belirtildi. Çin liderinin daveti kabul edip etmediği bilinmiyor.

Trump'ın yemin törenine Xi'nin yanı sıra Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın da davet edildiği, Macar liderin katılıp katılmamayı "hala düşündüğü" ifade edildi.

Çin'e ek yüzde 10 gümrük vergisi kararı almıştı

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump 26 Kasım'da yaptığı açıklamada, Çin ile özellikle fentanil olmak üzere büyük miktarda uyuşturucunun ABD'ye gönderilmesi konusunda birçok görüşme yaptığını ancak görüşmelerin sonuçsuz kaldığını belirtmişti. Trump, "Çin temsilcileri bana, bunu yaparken yakalanan uyuşturucu satıcılarına en yüksek cezanın, yani ölüm cezasının verileceğini söylediler ancak ne yazık ki bunu hiç yapmadılar ve uyuşturucu, büyük bölümü Meksika üzerinden daha önce hiç görülmemiş seviyelerde ülkemize akmaya devam ediyor. Durdurana kadar Çin'den ABD'ye giren tüm ürünlere herhangi bir ek tarifenin üzerine yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulayacağız" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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