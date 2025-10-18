Haberler

Trump ve Zelenskiy'den Savaşta Barış Çağrısı

Trump ve Zelenskiy’den Savaşta Barış Çağrısı
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede savaşa son verme ve anlaşma yapma çağrısında bulundu. Trump, savaşın neden olduğu kan dökümüne dikkat çekerek her iki tarafın da zafer ilan etmesine ve barışa ulaşılmasına vurgu yaptı. Zelenskiy ise, görüşmenin savaşın sona ermesine yardımcı olabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin ilginç ve samimi geçtiğini belirterek, "Ancak ona, daha önce Başkan Putin'e güçlü biçimde söylediğim gibi, artık öldürmeye son verme ve bir anlaşma yapma zamanının geldiğini söyledim. Bulundukları yerde durmalılar. Her iki taraf da zafer ilan etsin, kararı tarihe bırakalım!" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth sosyal medya platformundan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşme ile ilgili açıklamalarda bulundu. Zelenskiy ile görüşmesinin ilginç ve samimi geçtiğini belirten Trump, "Ancak ona, daha önce Başkan Putin'e güçlü biçimde söylediğim gibi, artık öldürmeye son verme ve bir anlaşma yapma zamanının geldiğini söyledim" dedi. Savaş ve cesaret ile çizilen sınırlar uğruna yeterince kan döküldüğünü vurgulayan Trump, "Bulundukları yerde durmalılar. Her iki taraf da zafer ilan etsin, kararı tarihe bırakalım!" ifadelerini kullandı. Artık ateş açılmaması, ölümlerin olmaması ve savaş için büyük ve sürdürülemez miktarlarda para harcanmaması gerektiğinin altını çizen Trump, "Bu, eğer ben başkan olsaydım asla başlamayacak bir savaştı. Her hafta binlerce insan katlediliyor. Artık yeter. Barış içinde ailelerinizin yanına dönün" çağrısında bulundu.

Zelenskiy: "ABD'nin Rusya üzerinde kuracağı baskıya güveniyoruz"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Trump ile 2 saatten uzun süren hedef odaklı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu görüşme, savaşın sonuna daha da yaklaşılmasına gerçekten yardımcı olabilir" dedi. Cephedeki konum, savunma ile uzun menzilli silah kapasiteleri ve diplomatik ihtimaller dahil tüm önemli konuları ele aldıklarını ifade eden Zelenskiy, "Rusya, başlattığı ve kasten uzatmaya devam ettiği saldırganlığa son vermelidir. ABD'nin Rusya üzerinde kuracağı baskıya güveniyoruz" dedi. - WASHINGTON

