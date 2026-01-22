ABD Başkanı Donald Trump, "Neredeyse tüm NATO müttefiklerinden, savunma harcamalarını GSYH'nin yüzde 5'ine çıkarmaları yönünde taahhütler aldım. İspanya hariç herkes. İspanya'da ne oluyor bilmiyorum, neden bunu yapmak istemiyorlar ki? Sanırım bedava faydalanmak istiyorlar" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, "Neredeyse tüm NATO müttefiklerinden, savunma harcamalarını GSYH'nin yüzde 5'ine çıkarmaları yönünde taahhütler aldım. İspanya hariç herkes. İspanya'da ne oluyor bilmiyorum, neden bunu yapmak istemiyorlar ki? Sanırım bedava faydalanmak istiyorlar" dedi. - DAVOS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika