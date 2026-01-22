Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, "Neredeyse tüm NATO müttefiklerinden, savunma harcamalarını GSYH'nin yüzde 5'ine çıkarmaları yönünde taahhütler aldım. İspanya hariç herkes. İspanya'da ne oluyor bilmiyorum, neden bunu yapmak istemiyorlar ki? Sanırım bedava faydalanmak istiyorlar" dedi.

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'ta yaptığı açıklamada, NATO müttefiklerinden savunma harcamalarını GSYH'nin yüzde 5'ine çıkarmalarını istediklerini ancak İspanya'nın bu taahhütleri vermediğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, "Neredeyse tüm NATO müttefiklerinden, savunma harcamalarını GSYH'nin yüzde 5'ine çıkarmaları yönünde taahhütler aldım. İspanya hariç herkes. İspanya'da ne oluyor bilmiyorum, neden bunu yapmak istemiyorlar ki? Sanırım bedava faydalanmak istiyorlar" dedi. - DAVOS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Barış Kurulu için imzalar atıldı! Trump: Gazze'de savaşı durduruyoruz

Dünyanın gözünün çevrildiği toplantıda imzalar atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonların içine kurt düşüren paylaşım

Milyonların içine kurt düşüren paylaşım
Arkadaşına güvendi, hayatı mahvoldu! Hapse bile girdi

Arkadaşına güvendi, hayatı mahvoldu! Hapse bile girdi
Okan Buruk'un ayakkabıları olay oldu

Giydiği ayakkabılar tartışma konusu oldu
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Milyonların içine kurt düşüren paylaşım

Milyonların içine kurt düşüren paylaşım
Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı

Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler

Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler