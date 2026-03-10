ABD Başkanı Trump, İran'daki savaşın "oldukça hızlı biteceğini" söyledi

ABD Başkanı Trump, İran'daki savaşa ilişkin olarak, "Bu bittiğinde, dünya çok daha güvenli olacak. ve oldukça hızlı bitecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'nın Doral şehrinde Cumhuriyetçi partili Kongre üyelerine yönelik olarak düzenlenen Cumhuriyeti Üyeler Sorunlar Konferansı'nda konuştu. Başkanlığı döneminde Amerikan ordusunu yeniden inşa ettiğini ve Cumhuriyetçiler sayesinde ABD'nin yeryüzünde açık arayla en güçlü orduya sahip olduğunu savunan Trump, "İsrailli ortaklarımızla birlikte, düşmanı ezici bir teknik beceri ve askeri güç gösterisiyle ezip geçiyoruz. İran'ın İHA ve füze kapasitesi, tam anlamıyla yerle bir ediliyor. Donanmaları bitti. Hepsi, denizin dibinde yatıyor" dedi.

İran'a ait üst düzey kalitede 46 gemiyi batırdıklarını söyleyen Trump, "Düşman, tamamen ve kesin bir şekilde yenilgiye uğratılana kadar durmayacağız" dedi. İran'ın misilleme saldırılarında hayatını kaybeden Amerikan askerlerin ailelerinin kendisinden kazanmalarını istediklerini söyleyen Trump, "İran karşısında zaten birçok açıdan kazandık. Ama yeterince kazanmış değiliz. Uzun süredir devam eden bu tehlikeyi tamamen sona erdirecek nihai zafere ulaşmak için, şimdi her zamankinden daha kararlı bir şekilde ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

"İran'ın elinde hiçbir şey kalmadı"

İran'a ilişkin açıklamalarında Trump, "İran için sözde büyük ve güçlü bir ülke deniliyordu. Ama biz onları fena hale vurduk. Ne zaman teslim olduklarını ilan edecekler bilmiyorum. Fakat bunu iki gün önce söylemeleri gerekirdi. Artık İran'ın elinde hiçbir şey kalmadı" dedi.

"İran, Orta Doğu'yu ele geçirmeyi planlıyordu"

ABD'nin geçtiğimiz yıl haziran ayında İran'ın nükleer tesislerini hedef aldığı Geceyarısı Çekici operasyonuna gönderme yapan Trump, "İran, İsrail'in üzerine çökmüş bir kara bulut gibiydi. Eğer o B-2 saldırısını yapmasaydık, İsrail yok edilmiş olacaktı. İki hafta içinde nükleer silah elde edeceklerdi. ve hatta, yakın zamana kadar Orta Doğu'yu ele geçirmeyi planlıyorlardı. Elimizde güçlü deliller var" şeklinde konuştu.

Trump, "Bir hafta içinde bize saldıracaklardı. Yüzde yüz. Hazırlardı. Herkesin düşündüğünden çok daha fazla füzeleri vardı. Sadece bize değil, tüm Orta Doğu'ya ve İsrail'e saldıracaklardı. Eğer nükleer silahları olsaydı, İsrail'e karşı kullanacaklardı. Büyük bir saldırı olacaktı. Bütün o füze üsleri ve rampaları vardı. Biz bunların yüzde 80 kadarını imha ettik. Çoğunu ortadan kaldırdık. Artık bu saldırılar neredeyse tamamen durma noktasına geldi. Çok az fırlatma yapabiliyorlar" şeklinde konuştu.

"Oldukça hızlı bitecek"

Trump, "Füzelerin çoğu yok edildi. Kalanlar da hızla yok ediliyor. İHA'lar düşürüldü. Şimdi, İHA'ların üretildiği yerlere saldırıyoruz. Hepsini biliyor ve onları da yok ediyoruz. Çok büyük bir çalışma, çok büyük bir operasyon söz konusu. Bu bittiğinde, dünya çok daha güvenli olacak. ve oldukça hızlı bitecek" dedi.

"Seçmenler, oy kullanırken kimlik ve vatandaşlık belgesi gösterecek"

Konuşmasında ABD'deki seçimlerde oy kullanma işlemi sırasında kimlik belgesi ibraz edilmesini zorunlu kılan "Save America Act" isimli düzenlemeye de değinen Trump, Demokrat Partili siyasetçilerin bu yasaya karşı çıkmalarına tepki gösterdi. Trump, "Alışveriş yaparken, araba alırken, ehliyet alırken, her şey için kimlik gerekiyor. O halde, bütün seçmenler kimlik gösterecek. ve vatandaşlık belgesi gösterecekler. Yani, hem kimlik hem vatandaşlık. Ayrıca, hastalık, engellilik, askeri hizmet ve seyahat dışında posta yoluyla oy kullanımı olmayacak. Çünkü posta yoluyla oy kullanımı tam bir felaket. Demokratlar, bunu durdurmak için her şeyi yapıyor. Çünkü, bu yasa geçerse, 50 yıl seçim kazanamayabileceklerini biliyorlar" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Trump, "Anketlere göre Cumhuriyetçiler yüzde 98, Demokrat seçmenler ise yüzde 86 oranında bunu destekliyor. Fakat Demokrat Parti yönetimi buna karşı. Çünkü, hile yaparak seçim kazanmak istiyorlar. Başka bir sebep yok" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı