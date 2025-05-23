Trump'tan Avrupa Birliği'ne Yüzde 50 Gümrük Vergisi Önerisi

Trump'tan Avrupa Birliği'ne Yüzde 50 Gümrük Vergisi Önerisi
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ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği ile ticaret görüşmelerinde çıkmaza girdiklerini belirterek, 1 Haziran'dan itibaren AB'ye yüzde 50 gümrük vergisi uygulanmasını önerdi. Ayrıca Apple'ı hedef alarak, ABD'de üretilmeyen iPhone'lara da yüzde 25 vergi getireceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği (AB) ile ticaret görüşmelerinde sonuç alınamadığını belirterek 1 Haziran'dan itibaren AB'ye yüzde 50 gümrük vergisi uygulanmasını önerdi. Trump ayrıca teknoloji şirketi Apple'ı hedef alarak, "Eğer iPhone'ları ABD'de üretmezlerse en az yüzde 25 vergi ödeyecek" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'ni hedef aldı. Trump, "ABD'nin ticaret konusundaki çıkarlarından yararlanmak amacıyla kurulan Avrupa Birliği ile başa çıkmak çok zor oldu. AB, güçlü ticaret engelleri, KDV yükleri, mantıksız kurumsal cezalar, parasal manipülasyonlar ve Amerikan şirketlerine açtığı haksız davalarla 250 milyar dolarlık ticaret açığına sebep oluyor, bu tamamen kabul edilemez bir rakam. Onlarla yaptığımız görüşmeler hiçbir yere varmıyor. Bu nedenle 1 Haziran 2025'ten itibaren Avrupa Birliği'ne doğrudan yüzde 50 gümrük vergisi uygulanmasını öneriyorum. Ürünler ABD'de üretilmişse vergi uygulanmayacaktır" ifadelerini kullandı.

"iPhone'ları ABD'de üretin"

Trump ayrıca ABD merkezli Apple şirketini de hedef aldı. Trump paylaşımında, "Uzun zaman önce Apple CEO'su Tim Cook'a ABD'de satılacak iPhone'ların Hindistan'da veya başka bir yerde değil, ABD'de üretilmesini beklediğimi söylemiştim. Eğer durum böyle olmazsa Apple, ABD'ye en az yüzde 25 gümrük vergisi ödeyecek" ifadelerine yer verdi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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