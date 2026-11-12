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Trump, Meksika'ya gümrük vergilerini iki katına çıkaracağı tehdidinde bulundu

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ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'nın ABD'ye ilerleyen göçmen kervanlarını durdurmaması halinde Meksika'ya uygulanan gümrük vergilerini derhal iki katına çıkaracağı tehdidinde bulundu. Trump, Meksika, Texas Valiliği, sınır devriyesi ve ICE'nin bilgilendirildiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'nın ABD'ye doğru yola çıkan göçmen gruplarını durdurmaması halinde ülkeye yönelik gümrük vergilerini iki katına çıkaracağı tehdidinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda göçmenlerin ABD'nin güney sınırına ulaşmasını engellemek için Meksika'yı hedef aldı. Trump, Cumhuriyetçilerin 3 Kasım'da yapılan ara seçimlerde Kongre'de çoğunluğu kaybetmesini işaret ederek, "Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde kaybettikleri algısıyla (ben aday değildim) ülkemize yönelik istila yeniden başlıyor. Devasa kervanlar oluşuyor ve Meksika üzerinden yasa dışı yürüyüşlerine başlıyorlar. Bu göçmen kafilelerindeki insanların çoğu, çeşitli ülkelerin istemediği kişilerdir, 'Onları ABD'ye gönderin'. Ama kabul edilmeyecekler. Meksika bunları derhal durdurmalı. Aksi takdirde Meksika'ya uygulanan gümrük vergileri derhal iki katına çıkarılacaktır" ifadelerini kullandı.

Trump, "Meksika, Texas'ın son derece liberal yeni valisi, büyük sınır devriyemiz ve ICE (ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Teşkilatı) bu konuda bilgilendirildi. Hiçbir şekilde taviz verilmeyecek" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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