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Trump'tan 'ticaret savaşlarında' geri vites! Sınıra 10 bin asker gidiyor

Trump'tan 'ticaret savaşlarında' geri vites! Sınıra 10 bin asker gidiyor
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ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'nın sınır güvenliğini artırması ve sınıra 10 bin asker göndermesi karşılığında, bu ülkeye getirilen yüzde 25'lik gümrük vergisini 1 ay durdurduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Şubat'ta uygulamaya sokulan Meksika'ya yüzde 25 gümrük vergisi artışına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Trump, Meksika ile Gümrük Vergisini Askıya Aldı

SINIR GÜVENLİĞİ KONUSUNDA MUTABAKAT

Trump, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile bugün yaptığı telefon görüşmesinin çok iyi geçtiğini ve karşılıklı olarak sınır güvenliği konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

SINIRA 10 BİN ASKER GİDİYOR

Trump, açıklamasında, "Az önce Devlet Başkanı Sheinbaum ile çok dostane bir görüşme gerçekleştirdik. (Sheinbaum) Meksika ile Amerika Birleşik Devletleri'ni ayıran sınıra derhal 10 bin asker göndermeyi kabul etti. Ayrıca müzakerelerde bulunacağımız 1 aylık süre için öngörülen gümrük vergilerini derhal durdurma konusunda anlaştık." ifadesini kullandı.

Trump, Meksika ile Gümrük Vergisini Askıya Aldı

"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Söz konusu adımla birlikte ABD'ye fentanil ve düzensiz göçmenlerin geçişinin önleneceğini kaydeden Trump, Meksika ile yapılacak ticari müzakereleri de sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

TİCARET SAVAŞLARI

Trump, dün Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanması yönündeki kararnameyi imzalamıştı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Trump'ın gümrük vergisi kararnamelerini imzalamasından saatler sonra düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın tarifelerine misilleme olarak ABD'den yapılan ithalata gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu. ABD'den yapılan 155 milyar Kanada doları değerindeki ithalata yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını kaydeden Kanada Başbakanı Trudeau, 30 milyar Kanada doları değerindeki ürünler için getirilen gümrük vergisinin yarın, kalan 125 milyar Kanada doları değerindeki ürünler için ise 21 gün sonra yürürlüğe gireceğini duyurmuştu. Trump yönetiminin vergi kararını kınayan Çin ise, ABD'ye Dünya Ticaret Örgütü nezdinde itiraz edeceğini ve karara "karşı önlemler" alacağını ifade etmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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