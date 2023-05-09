Trump, jürinin 'cinsel taciz ve iftira' kararını 'rezalet' olarak nitelendirdi

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, yazar E. Jean Carroll'ın açtığı davada jürinin "cinsel taciz ve iftira" suçundan 5 milyon dolar tazminat ödemesi yönünde aldığı kararı "tam bir rezalet" olarak nitelendirdi.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, yazar E. Jean Carroll'ın açtığı davada jürinin "cinsel taciz ve iftira" suçundan 5 milyon dolar tazminat ödemesi yönünde aldığı kararı "tam bir rezalet" olarak nitelendirdi.

E. Jean Carroll'ın yaklaşık 30 yıl önce kendisine tecavüz ettiği ve iftira attığı iddiası ile hakkında açtığı davada jürinin kendisini 5 milyon dolar ödemeye mahkum etmesinin ardından ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'tan ilk açıklama geldi. Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, jürinin kararını "tam bir rezalet" olarak nitelendirerek, bunun "tüm zamanların en büyük cadı avının devamı" olduğunu ifade etti.

Trump'ın Sözcüsü Steven Cheung ise, Trump'ın temyize gideceğini söyledi. Dava temyizde olduğu sürece Trump'ın söz konusu tazminatı Carroll'a ödemek zorunda kalmayacak.

Davada görevli olan 3'ü kadın 9 kişilik jüri, yaklaşık 3 saatlik tartışmasının ardından Trump'ı tecavüz yerine cinsel tacizden suçlu bularak 2 milyon dolar ve Carroll'a iftira atmaktan suçlu bularak 3 milyon dolar tazminat ödemesine karar vermişti.

İlk kez yasal olarak cinsel saldırıdan suçlu bulunan Trump, davanın ceza mahkemesi yerine hukuk mahkemesinde görülmesi nedeniyle "cinsel suçlu" olarak kayıt yaptırması gerekmiyor. - FLORIDA