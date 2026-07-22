Trump'tan jenerik ilaçlarla ilgili gümrük vergisi açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesine ithal edilen jenerik ilaçlara yönelik gümrük vergisi oranının 2 yıl boyunca yüzde 0 olarak uygulanmaya devam edeceğini belirterek, "Bu sürenin ardından vergi oranı 1 yıl boyunca yüzde 100'e, sonrasında ise yüzde 200'e yükseltilecek" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya platformu üzerinden ithal jenerik ilaçlara uygulanan gümrük vergileri ile ilgili açıklamalarda bulundu. ABD'ye getirilen jenerik ilaçlara yönelik gümrük vergisi oranının 1 Ağustos 2026 itibariyle geçerli olmak üzere 2 yıl boyunca yüzde 0 olarak uygulanmaya devam edeceğini aktaran Trump, "Bu sürenin ardından vergi oranı 1 yıl boyunca yüzde 100'e, sonrasında ise yüzde 200'e yükseltilecek" dedi. Kararın temel amacının jenerik ilaç üretimini yeniden ABD'ye taşımak olduğunu vurgulayan Trump, kendilerine tanınan süre içinde üretim tesisi kurmayan ve gerekli ekipman yatırımını yapmayan şirketlerin açıklanan yüksek gümrük vergilerine tabi olacağını ifade etti. Trump, "Bu Politikanın amacı ise ABD halkını korumaktır. Patentli, markalı veya yenilikçi ilaçlar konusundaki son derece başarılı politikamız olduğu gibi devam edecektir" ifadelerini kullandı. Trump, ABD'nin dört bir yanında "daha önce hiç görülmemiş düzeyde" ilaç üretim tesisi inşa edildiğini de sözlerine ekledi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı