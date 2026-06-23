ABD Başkanı Donald Trump: "İran'ın serbest bırakılacak varlıkları, ABD'nin kontrolündeki bir hesaba aktarılacak ve yalnızca ABD'den, özellikle de büyük ABD'li çiftçilerimizden temin edilen mısır, buğday ve soya fasulyesi de dahil olmak üzere gıda ve tıbbi malzeme satın almak için kullanılacak."
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın serbest bırakılacak varlıklarının ABD kontrolündeki bir hesaba aktarılacağını ve bu paranın yalnızca ABD'li çiftçilerden temin edilen gıda ile tıbbi malzeme alımında kullanılacağını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump: " İran'ın serbest bırakılacak varlıkları, ABD'nin kontrolündeki bir hesaba aktarılacak ve yalnızca ABD'den, özellikle de büyük ABD'li çiftçilerimizden temin edilen mısır, buğday ve soya fasulyesi de dahil olmak üzere gıda ve tıbbi malzeme satın almak için kullanılacak." - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı