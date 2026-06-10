ABD Başkanı Donald Trump: "Geçen ay, ABD ordumuza, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol tankerlerini ve diğer ticari gemileri desteklemek için gizli bir görev yürütmesi talimatını verdim. Bugün, bu çabanın sonucunda 200'den fazla ticari gemi Boğaz'dan güvenli şekilde geçiş yaptı." - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı