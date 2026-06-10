ABD Başkanı Donald Trump: "Geçen ay, ABD ordumuza, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol tankerlerini ve diğer ticari gemileri desteklemek için gizli bir görev yürütmesi talimatını verdim. Bugün, bu çabanın sonucunda 200'den fazla ticari gemi Boğaz'dan güvenli şekilde geçiş yaptı."
ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerleri ve ticari gemileri korumak için gizli bir askeri görev başlattıklarını ve bugüne kadar 200'den fazla geminin güvenli geçiş yaptığını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump: "Geçen ay, ABD ordumuza, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol tankerlerini ve diğer ticari gemileri desteklemek için gizli bir görev yürütmesi talimatını verdim. Bugün, bu çabanın sonucunda 200'den fazla ticari gemi Boğaz'dan güvenli şekilde geçiş yaptı." - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı