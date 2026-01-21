Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, "Grönland büyük ve hiçbir şekilde insan yaşamayan, savunulmayan, son derece stratejik bir nokta. ABD, Rusya ve Çin arasında yer alıyor. Biz geri verdiğimizde bu kadar önemli değildi. Stratejik, ulusal ve uluslararası güvenlik sebebiyle ihtiyacımız var" dedi. - DAVOS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Trump'tan Davos'ta Grönland tehdidi: Bir buz parçasını istiyoruz, hayır derseniz unutmayız

Davos'taki konuşmasına damga vuran tehdit: Hayır derseniz unutmayız
