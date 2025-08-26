Trump, Dijital Hizmet Vergilerine Yanıt Olarak Ek Gümrük Vergileri Getirecek

ABD Başkanı Donald Trump, dijital hizmet vergisi gibi ayrımcı uygulamalara başvuran ülkelere ek gümrük vergileri ve ihracat kısıtlamaları getireceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li teknoloji şirketlerini olumsuz etkileyen dijital hizmet vergisi gibi ayrımcı uygulamalara başvuran ülkelere ek gümrük vergileri getireceğini ve yüksek koruma altındaki teknolojiler ile çipler üzerinde ihracat kısıtlamaları uygulayacağını açıkladı.

Ticaret ortaklarına uyguladığı gümrük vergileri ile gündemden düşmeyen ABD Başkanı Donald Trump, bu kez ABD merkezli teknoloji şirketlerini korumak için harekete geçti. Kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden bir paylaşım yapan Trump, ABD'li teknoloji şirketlerine saldıran ülkelerle mücadele edeceğini belirterek, "Dijital vergiler, dijital hizmetler mevzuatı ve dijital pazar düzenlemeleri, Amerikan teknolojisine zarar vermek veya ayrımcılık yapmak için tasarlanmıştır. Ayrıca, Çin'in en büyük teknoloji şirketlerine inanılmaz ayrıcalıklar tanımaktadır. Bu derhal sona ermelidir" ifadelerini kullandı.

"Şirketlerimize saygı gösterin, yoksa sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsınız"

ABD'li teknoloji şirketlerini olumsuz etkileyen uygulamalara başvuran ülkelere seslenen Trump "ABD Başkanı olarak, dijital vergiler, mevzuatlar, kurallar veya düzenlemeler uygulayan ülkeler bu ayrımcı uygulamalara son vermedikleri takdirde, ABD ile yaptıkları ihracata ek gümrük vergileri getireceğim ve yüksek koruma altındaki teknolojilerimiz ve çiplerimiz üzerinde ihracat kısıtlamaları uygulayacağım" dedi. Dünya ülkelerinin artık ABD ve şirketlerinden haksız şekilde faydalanamayacağını vurgulayan Trump, "Amerika ve Amerikan teknoloji şirketleri artık dünyanın 'kumbarası' ya da 'paspası' değildir. Amerika'ya ve muhteşem teknoloji şirketlerimize saygı gösterin, yoksa sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsınız!" uyarısında bulundu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
