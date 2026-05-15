Trump: Umarım Çin'le ilişkilerimiz her zamankinden daha güçlü olacak

ABD Başkanı Donald Trump, "Umarım Çin'le ilişkilerimiz her zamankinden daha güçlü ve iyi olacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski ABD Başkanı Joe Biden ile ilgili açıklamada bulundu. Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, "ABD'yi gerileyen bir ülke' olarak tanımlarken Joe Biden dönemine atıfta bulunduğunu öne sürerek, Çinli mevkidaşının kendisini 'başarıları dolayısıyla' tebrik ettiğini bildirdi.

Şi'nin, Biden dönemi konusunda 'haklı' olduğunu savunan Trump, bu dönemde Amerikan ekonomisinin, siyasetinin ve toplumsal yapısının zayıfladığını iddia ederek, kendi başkanlığıyla birlikte tüm bu alanlarda 'atılımlar yaptıklarını' aktardı. Kendi döneminde hem Venezuela'da hem de İran'da 'askeri olarak zaferler kazandıklarını' ileri süren Trump, İran'ı askeri açıdan 'yok etmeye' devam edeceklerini kaydetti. Trump, "Artık ABD, dünyanın en gözde ülkesi ve umarım Çin'le ilişkilerimiz her zamankinden daha güçlü ve iyi olacaktır" ifadelerini kullandı.

