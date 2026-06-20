ABD Başkanı Donald Trump, İran ile 60 günlük ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'nda herhangi bir geçiş ücreti uygulanmayacağını, bu sürenin dolmasının ardından anlaşmanın tamamlanmaması halinde ise bu ücretlerin yalnızca ABD tarafından uygulanabileceğini söyledi.
ABD Başkanı Trump, İran ile 60 günlük ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti alınmayacağını, süre sonunda anlaşma olmazsa ücreti yalnızca ABD'nin uygulayacağını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile 60 günlük ateşkes boyunca Hürmüz Boğazı'nda herhangi bir geçiş ücreti uygulanmayacağını, bu sürenin dolmasının ardından anlaşmanın tamamlanmaması halinde ise bu ücretlerin yalnızca ABD tarafından uygulanabileceğini söyledi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı