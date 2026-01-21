ABD Başkanı Trump Davos'ta

Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One uçağındaki elektrik arızası nedeniyle İsviçre'nin Davos kasabasına gecikmeli olarak ulaştı. Uçak arızası nedeniyle Trump'ın Almanya Başbakanı Merz ile planlanan görüşmesi de iptal edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Air Force One uçağı, İsviçre'nin Davos kasabasına gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra yaşanan "elektrik arızasının" ardından Washington yakınlarındaki Joint Base Andrews'e geri dönmüştü. Daha küçük bir uçak olan Boeing 757'ye geçerek Davos seyahatine başlayan Trump, gecikmeli olarak İsviçre'nin Davos kentine geldi. İlk olarak İsviçre'nin Zürih kentine gelen ABD Başkanı Trump, daha sonra Davos kasabasına geçti. Trump'ın heyeti ile birlikte konuşma yapacağı alana geçtiği öğrenildi.

Trump-Merz görüşmesi iptal edildi

Trump'ın uçağında yaşanan arıza nedeniyle gecikmeli başlayan Davos zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile planlanan görüşmesi iptal edildi. Adı açıklanmayan Alman bir yetkili, Trump-Merz görüşmesinin yapılıp yapılmayacağının belli olmadığını söyledi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
