Trabzon'un Of ilçesinde Kaymakam incelemelerde bulundu

Trabzon'un Of ilçesi Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Köy Yaşam Merkezinde incelemelerde bulundu.

Demirer, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Burak Çelik, İlçe Müftüsü Özcan Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Çapoğlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Tekke ile ilçenin Yazlık Mahallesi'ndeki merkezi ziyaret etti.

Merkezdeki faaliyetler hakkında ilgililerden bilgi alan Demirer, muhtar Mehmet Er'den de mahallenin sorunlarını dinledi.

Demirer, merkezde açılan Kur'an kursuna devam eden kadınlarla da bir süre görüşerek, "Bu yaşta bu azim ve kararlılığınız, isteğiniz için sizleri tebrik ediyorum. Muhtarımıza da ilgi ve alakası için teşekkür ediyorum. Bizler de elimizden gelen yardımları yapacağız, Hepinize başarılar diliyorum." dedi.