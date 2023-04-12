Togg'un yurt dışındaki ikinci durağı Özbekistan oldu

TÜRKİYE'nin yerli elektrikli otomobili Togg, ülke sınırları dışında ilk durağı olan Azerbeycan'ın ardından Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanlığı da yapan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e teslim edildi.

Mirziyoyev ile hem Togg'u hem Türkiye-Özbekistan ilişkileri hakkında konuştuklarını aktaran Varank, "Gerçekten Türkiye olarak sanayide, üretimde nerelere geldiğimizi ve bu geldiğimiz noktanın ürünlerinin tüm dünyada etki oluşturduğunu görmek bizim açımızdan mutluluk verici, gurur verici. Türkiye'nin otomobili projesi şu anda nasıl Türkiye'de ses getirdiyse Türkiye'de vatandaşlarımız böyle bir araçla nasıl ilgiliyse biz inanıyoruz ki rekabetçiliğiyle ortaya koyduğu teknolojiyle Türkiye'nin otomobili tüm dünyada ses getirecek. Nasıl Türkiye'nin yollarında şu anda aracımız dolaşıyorsa dünyanın bütün caddelerinde, Avrupa ve Amerika başta olmak üzere biz bu araçları önümüzdeki dönemde göreceğiz. Biz kendimize güveniyoruz. Türk müteşebbislerine güveniyoruz. Türkiye'nin otomobili projesi dünyadaki en önemli otomobil projelerden biri olarak tarihteki yerini almış olacak" diye konuştu.