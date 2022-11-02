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Togg siparişi veren ilk devlet başkanı! Talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bizzat iletti

Politika Haberleri

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle banttan inen yerli otomobil Togg'a Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev de hayran kaldı. Aliyev'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebriklerini ilettiği ve bu araçtan kendisine de sipariş ettiği öğrenildi.

AK Parti MYK toplantısı, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda birçok önemli konu ele alınırken, konuşulan gündem maddeleri arasında cumartesi günü görkemli bir törenle açılışı gerçekleştirilen yerli otomobil Togg fabrikası da vardı.

Toplantıda, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in de Togg'u çok beğendiği ve satın almak için sipariş verdiği konuşuldu. Aliyev'in bu talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bizzat ilettiği öğrenildi.

Togg siparişi veren ilk devlet başkanı! Talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bizzat iletti

Togg'un satışında önceliğin millet olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bürokrasiye ve siyaset dünyasına öncelik tanınmaması gerektiğini de belirtti. Öte yandan Erdoğan'ın çocuklara hediye olarak dağıttığı oyuncak arabalar da bundan sonra Togg biçiminde olacak.

Toplantıda ayrıca milletvekilleri illerindeki sorunları, hükümetten beklentilerini doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti. Erdoğan, enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadeleden taviz verilmemesi talimatını verirken, çiftçilerin mazot gibi gider kalemlerine ilişkin desteklere dair ek düzenlemeler yapılmasını istedi. Gündeme, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 10 buçuk oranında tutmasına rağmen, özel bakanların daha yüksek faizlerle kredi vermesinin özellikle esnaf üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiler vekillerce dile getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve cari fazla yolu ile büyüme stratejisinin önemine vurgu yaptığı ve yatırımcının esnafın önünün açılmasına dikkat çektiği öğrenildi. Erdoğan bakanlardan krediler konusunda çalışma yapılmasını istedi.

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

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