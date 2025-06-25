TİP Genel Başkanı Baş, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerini eleştirdi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerini eleştirerek, "Siz enflasyonla mücadeleyi TÜİK'in matematik hamleleriyle yapıyorsanız, TÜİK nasıl olsa bir hamlede enflasyonu indiriyorsa, bu memleketin Merkez Bankası'na ne ihtiyacı var?" dedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in, Filistin'deki katliamları yetmiyormuş gibi Orta Doğu'da bu zulme karşı çıkan kim varsa onu da hedef tahtasına yerleştirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi" için bulundukları Hollanda'nın Lahey kentindeki görüşmesini değerlendiren Baş, görüşme sırasında çekilen fotoğraf için "Bu bir ittifak fotoğrafı." yorumunda bulundu.

Her yıl aralık ve haziran ayında enflasyonun düştüğünü söyleyen Baş, "Şu soruyu sormak lazım: Siz enflasyonla mücadeleyi TÜİK'in matematik hamleleriyle yapıyorsanız, TÜİK nasıl olsa bir hamlede enflasyonu indiriyorsa, bu memleketin Merkez Bankası'na ne ihtiyacı var?" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın tutuklanmasına yönelik ise Baş, "Ekrem İmamoğlu'nun avukatı olduğu için bir insan tutuklanamaz. Bu ülkede nasıl avukatlık yapılacak bundan sonra?" ifadesini kullandı.