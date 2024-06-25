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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tunus'ta enerji ve sanayi sektörlerinde iş birliği görüşmeleri yaptı

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tunus'taki temasları çerçevesinde Tunus Enerji, Sanayi ve Madencilik Bakanı Fatma Thabet Chiboub ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırma ve stratejik sektörlerde iş birliğini derinleştirmeye yönelik birçok konuda mutabık kalındı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tunus'taki temasları çerçevesinde Tunus Enerji, Sanayi ve Madencilik Bakanı Fatma Thabet Chiboub ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cezayir ziyaretini tamamlayarak Tunus'a geçti. Bakan Bolat, Tunus'taki temasları çerçevesinde Tunus Enerji, Sanayi ve Madencilik Bakanı Fatma Thabet Chiboub ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırma ve stratejik sektörlerde iş birliğini derinleştirmeye yönelik birçok konuda mutabık kalınırken Türkiye ile Tunus arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla enerji, sanayi ve madencilik sektörlerinde ortak projeler ve yatırımlar üzerinde duruldu. Ayrıca, yenilenebilir enerji hedefleri doğrultusunda Tunus'un 2030 yılı hedeflerinde Türk firmalarının oynayabileceği rolün ele alındığı görüşmede fosfat, tekstil ve eczacılık gibi sektörlerde somut iş birliği fırsatları değerlendirildi. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Bolat, "Görüşmenin, Türkiye ve Tunus arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesine ve karşılıklı fayda sağlayacak projelerin hayata geçirilmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - TUNUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Ticaret Bakanı Madencilik Ömer Bolat Tunus Politika Ekonomi Güncel Haberler

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