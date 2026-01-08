Haberler

Bakan Bolat, Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren Türk iş adamlarıyla buluştu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Londra'da Türk iş adamlarıyla bir araya gelerek Türkiye-Birleşik Krallık arasındaki ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye- Birleşik Krallık JETCO Toplantısına katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel ziyaretinin ardından Türkiye- Birleşik Krallık JETCO Toplantısına katılmak ve iş adamlarıyla bir araya gelmek üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi. Bakan Bolat, Londra ziyareti kapsamında Londra Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren Türk iş adamlarıyla bir araya geldi. Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İş insanlarımız; başta gıda, finans, lojistik ve inşaat olmak üzere birçok sektörde Birleşik Krallık'ta başarıyla faaliyet göstermektedir. Birleşik Krallık ile Cumhurbaşkanımızın belirlediği ortak vizyon doğrultusunda, halihazırda 24 milyar dolar seviyesinde bulunan ticaret hacmimizi 40 milyar dolara yükseltme hedefiyle kararlılıkla ilerliyoruz. Bu hedefe ulaşmada iş dünyamızın desteği büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat ayrıca, "Birleşik Krallık'la güçlü ve çok boyutlu iş birliklerimizde köprü vazifesi gören iş insanlarımıza desteğimizi sürdüreceğiz. Bu iş birliklerimizin ve atılımların devam ederek, yeni fırsatlar doğurmasını ve iki ülke ilişkilerinde yeni ufuklar açmasını temenni ediyoruz" dedi. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
