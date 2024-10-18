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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kazakistan ile Ekonomik İlişkileri Değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kazakistan ile Ekonomik İlişkileri Değerlendirdi
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bişkek'te gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında Kazakistan Başbakan Yardımcısı Nurlan Baibazarov ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi için ortak adımlar atılacağı ifade edildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Ulusal Ekonomi Bakanı Nurlan Baibazarov ile görüştü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu Bakanlar 13'üncü Toplantısı'na katıldı. Bakan Bolat, toplantı için geldiği Bişkek'te ikili temaslarda da bulunuyor. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı çerçevesinde Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Ulusal Ekonomi Bakanı Nurlan Baibazarov ile bir araya gelen akan Bolat, görüşmeye ilişkin açıklamasında "Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri ve potansiyel yatırım alanlarını değerlendirerek, TDT bünyesinde müzakereleri tamamlanan Dijital Ekonomik Ortaklık Anlaşmasını (DEPA) imzalama konusunda mutabık kaldık. Türk Devletler Teşkilatı çatısı atlında attığımız adımların ve iki ülke olarak attığımız ortak adımların iş birliğimizi daha da ileriye taşımaya önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Uluslararası İlişkiler Başbakan Yardımcısı Ticaret Bakanı Kazakistan Ömer Bolat Diplomasi Politika Ekonomi

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