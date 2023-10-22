Ticaret Bakanı Ömer Bolat Gaziantep'e geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gaziantep'e çeşitli programlara katılmak ve temaslarda bulunmak üzere geldi. İlk durağı Gaziantep Valiliği oldu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bir dizi programa katılmak üzere Gaziantep'e geldi. Bakan Bolat'ın Gaziantep temasları çerçevesinde ilk durağı Valilik oldu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, çeşitli programlara katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e geldi. Bakan Bolat'ın kentteki temasları çerçevesinde ilk durağı Gaziantep Valiliği oldu. Vali Kemal Çeber ve kent protokolü tarafından karşılanan Bakan Bolat, valilik şeref defterini imzaladı. Bakan Bolat, daha sonrasında ise kent protokolü ile basına kapalı toplantı yaptı.

Toplantıya Bakan Ömer Bolat'ın yanı sıra Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti MKYK Üyesi Sait Kirazoğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin ile kurum müdürleri ve amirleri katıldı. - GAZİANTEP