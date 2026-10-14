TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, MHP lideri Bahçeli'ye futbol desteği için teşekkür etti.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi MHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Hacıosmanoğlu, nazik misafirperverliği ve Türk futboluna verdiği desteklerden dolayı Bahçeli'ye teşekkürlerini ileterek çalışmalarında başarılar diledi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
MHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette Hacıosmanoğlu, nazik misafirperverliği ve Türk futboluna verdiği desteklerden dolayı Bahçeli'ye teşekkürlerini ileterek çalışmalarında başarılar diledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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