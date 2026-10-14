Haberler

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, MHP lideri Bahçeli'ye futbol desteği için teşekkür etti.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, MHP lideri Bahçeli'ye futbol desteği için teşekkür etti.
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi MHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Hacıosmanoğlu, nazik misafirperverliği ve Türk futboluna verdiği desteklerden dolayı Bahçeli'ye teşekkürlerini ileterek çalışmalarında başarılar diledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

MHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette Hacıosmanoğlu, nazik misafirperverliği ve Türk futboluna verdiği desteklerden dolayı Bahçeli'ye teşekkürlerini ileterek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 655 sitede yayınlandı.
Çocuklarının gözü önünde anneye cinsel saldırı girişimi

Sokak ortasında tecavüz etmeye kalkıştı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sylvester Stallone: Kızımın düğünü yüzünden emekli olamıyorum

80 yaşındaki Stallone’ye düğün faturası! Emeklilik bekleyecek
Üzüm bağını sökenlere 212 bin TL! Çiftçiler Türkiye’nin gözbebeğine yöneldi

Üzüm bağını sökenlere 212 bin TL! Türkiye’nin gözbebeğine yöneldiler
Akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı kamerada! Soğukkanlılığı buz kestirdi

Yazıhaneye girdi, ateş etti, çıktı gitti! Soğukkanlılığı buz kestirdi
Selçuk Yöntem’den Milyoner itirafı: Eleştirdiğim şeyi ben de yaptım

Selçuk Yöntem'den Milyoner itirafı: Koltuğa oturunca işler değişti
TİP’in Genel Merkez ve İstanbul İl Başkanlığı'nın X hesaplarına erişim engeli geldi

TİP’in yüz binlerce takipçisi olan hesaplarına erişim engeli geldi
İBB Davası'nda gözler Silivri'de! Ekrem İmamoğlu savunma yapıyor

4 gün sürecek savunma başladı! O sloganlarla içeri girdi
İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Sarıyer'de yollar göle döndü

Film değil gerçek! İstanbul sular altında