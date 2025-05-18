TESK Genel Başkanı Palandöken'den 19 Mayıs Mesajı

TESK Genel Başkanı Palandöken'den 19 Mayıs Mesajı
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Atatürk'ün bağımsızlık meşalesinin gençliğe emanet edildiğini vurguladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Atamız bağımsızlık meşalesini Türk gençliğine emanet etti" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Palandöken mesajında "19 Mayıs 1919, bağımsızlık ve özgürlük yolunda atılmış en güçlü adımlardan biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı bağımsızlık meşalesi, halkın kararlılığı ve inancıyla büyüyerek Türkiye Cumhuriyeti'ne hayat vermiştir. Bu tarih, aynı zamanda umutla geleceğe bakan genç nesillere duyulan güvenin ve inancın da simgesidir. Atatürk'ün 19 Mayıs'ı gençliğe armağan etmesi, gençlerimizin bu ülkenin en büyük güvencesi ve yarının teminatı olduğunun göstergesidir. Bugün bizlere düşen görev bu büyük mirası yaşatmak, Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkarak ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, 19 Mayıs'ın 106. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, Türk gençliğinin Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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