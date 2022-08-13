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Tekirdağ haber! CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarının bu seferki adresi Tekirdağ oldu

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Edinilen Tekirdağ haberine göre CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarının bu seferki adresi Tekirdağ oldu CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları'nın bir araya geldiği 11'inci Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısı Tekirdağ'da düzenlendi.

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarının bu seferki adresi Tekirdağ oldu

TEKİRDAĞ - CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları'nın bir araya geldiği 11'inci Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısı Tekirdağ'da düzenlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 11'inci CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısına CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Mersin, Muğla, Hatay, Aydın, Eskişehir ve Tekirdağ'dan Büyükşehir Belediye Başkanları katıldı.

Basına kapalı yapılan toplantının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun gazetecilere açıklamada bulundu. Torun, açıklamasında, "Bundan önceki toplantılarda büyükşehir belediye başkanlarımız, hem bilgi paylaşımı hem de sorunların ortak çözümü ve vatandaşlarımızın sorunlarının çözülmesinde nasıl daha iyisini yapabiliriz çalışmaları oldu ve bu toplantılardan oldukça başarılı düşünceler çıktı" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Seyit Torun Tekirdağ Politika Haberler

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