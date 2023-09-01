Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Balık Avı Sezonu Açılış Töreni Düzenledi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, balık avı yasağının sona ermesi ile denize açılacak balıkçılara destek olmak ve onlara bereketli bir yıl dileğinde bulunmak amacıyla Balık Avı Sezonu Açılış Töreni düzenledi. Balık Avı Sezonu Açılış Töreni'nde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası konseri vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Kumbağ Limanı'nda düzenlenen programda konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Fatih Bakanoğulları, "Her ne kadar Tekirdağ güçlü sanayisi, tarım ve hayvancılığı ile biliniyor olsa da aynı zamanda önemli bir deniz ve liman kentidir. Bu bağlamda Büyükşehir Belediyesi olarak küresel balıkçılık krizinden etkilenen ve ülkemizde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle işletme maliyetleri kat ve kat artan küçük ölçekli balıkçılarımıza her yıl olduğu gibi bu yıl da tekne bakım malzemeleri desteği vererek balıkçılarımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.

"DENİZLERİMİZİN BEREKETİNİ SOFRALARIMIZA TAŞIYAN BALIKÇI ESNAFIMIZ TÜM HİZMETLERİ SONUNA KADAR HAK EDİYOR"

Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise konuşmasında şunları kaydetti:

"Mavi gözlü kentimiz Tekirdağ, bir deniz kentidir. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak bu bilinçle Balık Avı Sezonu Açılış Törenimizi geleneksel hale getirdik. Küresel salgın, müsilaj sorunu, ekonomik kriz ve artan işletme maliyetleri nedeniyle zorluklar yaşayan balıkçı esnafımızın yanında olduk. Balıkçı esnafımıza malzeme, tamir ve bakım malzemesi desteği sağladık. Büyük ve modern Su Ürünleri Toptancı Halimizi hizmete açtık. Denizlerimizin bereketini sofralarımıza taşıyan balıkçı esnafımız tüm hizmetleri sonuna kadar hak ediyor. Bu yılki açılış törenimizde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Bandomuz sahne alacak. Bandomuz tarafından verilecek konser, inanıyorum ki balıkçı esnafımızın moral ve motivasyonunu daha da yükseltecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, 2023 Yılı Balık Avı Sezonunun bereketli ve bol kazançlı geçmesini diliyorum. Vira bismillah. Rastgele."

Tekirdağ Milletvekilleri Nurten Yontar ve Dr. İlhami Özcan Aygun da balıkçılığın bölgedeki önemine değinerek sezonun bol bereketli geçmesini diledi.

Konuşmaların ardından toplu bereket duası edildi. Balıkçıların uğurlanmasının ardından, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrasının konseri ve Salih Demirci'nin seslendirdiği şarkılar vatandaşların beğenisini kazandı. Program, vatandaşlara çiçek dağıtımı ile son buldu.