TDP Genel Başkanı Sarıgül'den NATO Zirvesi için hükümete destek çağrısı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, muhalefet partilerine, NATO Zirvesi'nde hükümete destek olmaları çağrısında bulundu.

Sarıgül, Yozgat E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu önünde yaptığı açıklamada, 9 Nisan'da af çağrısında bulunduklarını ve bu kapsamda şu anda 39'uncu ilde olduklarını söyledi.

Siyasi partilere çağrıda bulunan Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi olarak af çağrımız kesinlikle siyasi bir çağrı değil, vicdani bir çağrıdır. Pandemi koşulları münasebetiyle on-line yargılamalar oldu. Hızlı yargılamalar oldu, gözden kaçan bazı konular oldu. Yine pandemi koşulları münasebetiyle esnafımız büyük sıkıntı yaşadı, çeklerini, senetlerini ödeyemeyen birçok esnafımız oldu ve bu esnafımız şu anda kader mahkumu durumunda." dedi.

"NATO görüşmelerinde iktidara yetki verilmeli"

Sarıgül, NATO Zirvesi'ne de değinerek, "NATO görüşmeleri başlarken bütün muhalefet partilerine Yozgat'tan şu çağrıda bulunmak istiyorum, Türkiye Değişim Partisi olarak önce devletimizi, sonra partimizi düşünürüz. NATO görüşmelerine gitmek üzere hazırlanan devletimizi temsil eden iktidara Türkiye Büyük Millet Meclisindeki bütün siyasi partiler bir araya gelmeli ve bazı konularda yetki vermeli." diye konuştu.

Sarıgül, 6,5 milyon mültecinin NATO ülkesi, Avrupa Birliği üyesi ülkelere eşit oranda dağıtılmasını önererek, Türkiye'nin güvenlik kaygılarının giderilmesini istedi.

NATO'nun, Yunanistan'ın adalarda orantısız silahlanmasına "dur" demesi gerektiğini de belirten Sarıgül, muhalefet partilerini, bu konularda hükümete tam yetki vermeye davet etti.