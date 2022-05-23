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TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Buğday alım fiyatı en düşük 8 lira olsun"

AA - Mümin Altaş - Politika
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TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'Buğday alım fiyatı en düşük 8 lira olsun'

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, buğday alım fiyatının en düşük 8 lira olarak belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, buğday alım fiyatının en düşük 8 lira olarak belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Sarıgül, parti genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında, açık cezaevi hükümlülerine verilen Kovid-19 izin süresinin 31 Mayıs'ta sona ereceğini anımsattı.

İzin süreleri uzatılmadığı takdirde yaklaşık 90 bin kişinin yeniden cezaevine döneceğini ifade eden Sarıgül, "Ağır olan cezaevi şartları daha da ağırlaşacak. Bu insanlar aylardır dışarıda. Aile kurdular, iş kurdular, evlendiler, topluma adapte oldular. Gelin bu insanların kurulu düzenini bozmayalım. TBMM'deki partileri bu sorunu çözmeye çağırıyorum." diye konuştu.

Sarıgül, ciddi bir barınma sorununun olduğunu, asgari ücretin ev kirasına yetmediğini, acil çözüm bulunmadığı takdirde evsizler sınıfının oluşacağını iddia etti.

Buğdayda hasat zamanının yaklaştığına dikkati çeken Sarıgül, "Buğday alım fiyatını en düşük 8 lira olarak belirleyin. Yabancı çiftçiye vereceğiniz parayı bizim çiftçimize verin. Çiftçimizi küstürmeyin. Çiftçi küserse aç kalırız." ifadelerini kullandı.

AA / Mümin Altaş - Politika

Türkiye Değişim Partisi, Mustafa Sarıgül, Cezaevi, Buğday, Politika, Haberler

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