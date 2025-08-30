TCDD Güneş Enerji Santralleri ile Enerji Üretimine Başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD'nin Güneş Enerji Santrallerini devreye alarak kendi enerjisini üretmeye başladığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Balıkesir Gar, Selçuk, Basmane Gar ve Gaziantep'teki TCDD Taşlıca Araç Bakım Onarım Atölyesi olmak üzere 4 santrali devreye aldıklarını belirterek "Bu tesisler sayesinde her yıl 1 milyar 500 milyon lira devletin kasasında kalacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryollarının (TCDD) Güneş Enerji Santrallerini (GES) devreye alarak kendi enerjisini üretmeye başladığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, ilk etapta Balıkesir Gar, Selçuk, Basmane Gar ve Gaziantep'teki TCDD Taşlıca Araç Bakım Onarım Atölyesi olmak üzere 4 adet santralin devreye alındığını belirterek "Yapım çalışmaları süren santrallerle birlikte yıllık 318 milyon 525 bin 125 kilovat elektrik üretilecek" ifadelerini kullandı.

Elde edilen elektriğin kullanılmaya başlandığını dile getiren Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Demiryollarımız sadece ulaşımda değil, çevreye duyarlı enerji politikalarında da öncü olmaya devam ediyor. Yenilenebilir enerji yatırımları, demiryolu taşımacılığıyla entegre edilerek ülkemizin enerji dönüşüm sürecine daha fazla katkı sağlamak için projeleri hayata geçiriyoruz. İlk etapta 4 adet GES projesi devreye girdi. TCDD ihtiyacı olan enerjiyi buradan karşılayıp üretim fazlasını şebekeye aktararak kamu kaynaklarına önemli gelir gelir sağlamaya başladı. Bu tesisler sayesinde her yıl 1 milyar 500 milyon lira devletin kasasında kalacak."

"Yıllık yaklaşık 320 milyon kilowatt saat enerji üretilmesi planlanıyor"

TCDD'nin, toplam kurulu gücü 200 megavat olan 3 adet güneş enerjisi santrali kurulmasına yönelik çalışmalarının devam ettiğinin altını çizen Uraloğlu, "Ankara-Kocahacılı, Sivas-Sarıdemir, Kahramanmaraş-Narlı'da arazi GES kurma çalışmaları sürüyor. Söz konusu projelerin tamamlanmasıyla yıllık yaklaşık 320 milyon kilowatt saat enerji üretilmesi planlanıyor. Böylelikle 2029 yılı sonu itibariyle TCDD kataner tesislerinde ihtiyacı olan elektriğin yüzde 25'ini yenilenebilir enerjiden karşılanmış olacak" diye konuştu.

"Bu santraller yıllık 15 milyon kilowatt saatinin üzerinde yenilenebilir enerji üretecek."

Bakan Uraloğlu, TCDD'nin yenilenebilir enerji yatırımlarını artırarak sürdürdüğünü belirterek halihazırda, Marmaray Çatı GES Projesi yapım çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Bakan Uraloğlu, "Proje kapsamında Marmaray'daki 26 tren durağına toplam 10,13 megavat kapasiteye sahip güneş enerjisi santralleri kuruyoruz. İşletme ve güvenlik için ihtiyaç duyulan enerji, durakların çatılarındaki enerji santrallerinde üretilecek. Bu santraller yıllık 15 milyon kilowatt saatinin üzerinde yenilenebilir enerji üretecek. Projenin tamamlanmasıyla Marmaray'ın enerji ihtiyacının yüzde 60'ı karşılanmış olacak" şeklinde konuştu.

"Bu yatırımlar, ülkemizin enerji dönüşüm sürecine güçlü bir katkı sağlayacak"

Bakan Uraloğlu, 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi doğrultusunda çalıştıklarını vurgulayarak, "Demiryolu taşımacılığında sera gazı emisyonlarını azaltmak için kararlı adımlar atıyoruz. Orta vadede TCDD'nin elektrik ihtiyacının yüzde 35'ini yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefliyoruz. Bu yatırımlar, ülkemizin enerji dönüşüm sürecine güçlü bir katkı sağlayacak" dedi. - ANKARA