TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Toplandı

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Toplandı
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TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, tarımsal zararların tespiti ve gelecekteki benzer olaylara karşı alınacak tedbirleri belirlemek amacıyla toplandı. Komisyon, kamu kurumları ve uzmanlarla iş birliği yaparak bir ön rapor hazırlayacak.

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, komisyonun çalışma usulü ve takvimini belirlemek üzere toplandı.

Bu yılın nisan ayında Türkiye'de genelinde gerçekleşen zirai don olayının sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ve gelecekte yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz başkanlığında toplandı. Toplantısının açılışında konuşan Komisyon Başkanı Korkmaz, "Konu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını, sivil toplum örgütlerini, akademisyenleri davet edeceğiz. Ben bu noktada şunu söyleyeyim; hızlı bir saha ziyareti yapalım ve bir ön rapor hazırlayalım. Şu anda bir çalışma yapılıyor, o çalışmalara katkı verecek bir rapor hazırlayalım. Bunun için 22 Mayıs tarihinde Tarım Reformu Genel Müdürlüğümüzden bir sunum isteyeceğiz. Sonraki sürece de karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Korkmaz, komisyonun yapacağı çalışmaların ardından bir rapor hazırlayacaklarını belirtti ve ekim ayında teknik konuların görüşülebileceği bir zirvenin de yapılabileceğini ekledi. Toplantıda, milletvekillerinin komisyonun çalışma usulü ve takvimi ile ilgili görüş ve önerilerini paylaşmasının ardından, çalışma takvimi belirlendi. Komisyon toplantısı sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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