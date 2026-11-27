TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe görüşmeleri esnasında fon krizinin gündeme gelmesiyle tartışma yaşandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların 2027 yılı bütçelerinin görüşülmesine başlandı. AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan komisyonda, Cumhurbaşkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, İletişim Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Siber Güvenlik Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığı'nın Sayıştay raporları görüşülüyor. Komisyon toplantısında söz alan İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, yaşanan fon krizine yönelik eleştirilerde bulunarak, "2025 yılının Şubat ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı manipülasyona ilişkin SPK'ya bir yazı yazıyor. Sonra Mehmet Şimşek, 4 Kasım 2025'te 'Manipülasyon var' diye bir konuşma yapıyor. Fakat bundan sonra hala bu vurgun artarak devam ediyor. Hem Başsavcılığın yazısı hem de konuyla ilgili bakanın ikazı var. Sizin ( Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ) 5. Finans Zirvesi'nde 11 Aralık 2025'te özü itibarıyla fonlarla ilgili bir sorun olmadığına ilişkin bir konuşmanız var" ifadelerini kullandı.

Usta'nın sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Gerçek dışı bir şey tekrarlanarak gerçek olmaz. Bahsettiğim şey açık ve net. Yazık. Orada teknik bir düzenleme bağlamında konuşuyorum" cevabını verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı