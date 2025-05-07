TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kanun Teklifi Görüşmeleri Başladı

Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı KHK'de Değişiklikler İçeren Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

ANKARA - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş Başkanlığında toplandı.

Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşüldüğü komisyonda DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, usule ilişkin söz alarak, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı nedeniyle taziyede bulunan siyasi partilerin mensuplarına teşekkür etti. Komisyon Başkanı Mehmet Muş da Önder için DEM Parti Grubuna başsağlığı dileklerini iletti.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kurumsal yapısının güçlendirilmesi noktasında katkı sağlayacaktır"

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, kanun teklifiyle, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen düzenlemelerin önemli bir kısmının aynı şekilde, bazılarının ise düzenleme tarihi esas alınıp, revize edilerek yeniden düzenlendiğini söyledi. Canbey, "Kanun teklifimizle amacımız, hem Anayasa Mahkemesinin verdiği iptal kararlarının gereğini yerine getirmek hem de uygulamada doğabilecek tereddütleri bertaraf ederek sistemin işlerliğini güçlendirmektir. Bu kanun teklifi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kurumsal yapısının güçlendirilmesi noktasında katkı sağlayacaktır" açıklamasında bulundu.

"Kariyer meslek alımlarında 35 yaş sınırının aranması hususu düzenlenmiştir"

Düzenlemenin içeriğine de konuşan veren Canbey, kariyer meslek alımlarında 35 yaş sınırının aranması hususu düzenlendiğini söyleyerek, "Kanun teklifindeki maddelere bakıldığında kariyer meslek alımlarında 35 yaş sınırının aranması hususu düzenlenmiştir. 703 sayılı KHK'nin 173'üncü maddesiyle getirilen hükümler kanuni düzenleme yapılmak suretiyle aynen korunmaktadır. Bu çerçevede kanunlarla ve CBK'lerle kurulan kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlar tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda 35 yaş şartı aranması şartı mevcut düzenlemede aynen korunmaktadır" bilgisini paylaştı.

"Düzenlemeyle TRT Genel Müdürünün mali ve sosyal haklarının kanuni dayanağının belirlenmesi amaçlanmakta"

Canbey, TRT Genel Müdürünün mali ve sosyal haklarının dair değişikliklerinin de düzenlemede yer aldığını belirterek, "Yine bir başka maddede TRT Genel Müdürünün mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde en yüksek devlet memurunun kıstas alınması öngörülmektedir. Düzenlemeyle TRT Genel Müdürünün mali ve sosyal haklarının kanuni dayanağının belirlenmesi amaçlanmaktadır. 1983 yılından bu yana uygulanmakta olan düzenleme aslında aynen korunmaktadır. TRT'yle ilgili bir başka kanun maddesinde ise TRT'nin faaliyetleriyle ilgili olarak şirket kurabilmesi, satın alabilmesi veya ortak olabilmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır. TRT'nin ve ortak olduğu şirketlerin her türlü alım, satım, hizmet, danışmanlık, yapım ve taşıma işlerinin Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'ndan istisna tutulması öngörülmektedir.

Canbey, Kamu İhale Kurulu üyelerinin geçmişte veya halen herhangi bir siyasi parti ile ilişkilerinin bulunmamasının öngörüldüğünü, kamu kurum ve kuruluşlarında idari hizmet sözleşmesiyle veya iş mevzuatına tabi uzman ve uzman yardımcısı istihdamına ilişkin usul ve esaslar, özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici mahiyetteki işlerde, yerli veya yabancı personelin tam zamanlı, kısmi zamanlı veya projelerle sınırlı olarak sözleşmeyle istihdam edilebilmesinin düzenlendiğini dile getirdi..

Komisyonda, teklifin tümü üzerindeki görüşmeler sürüyor.